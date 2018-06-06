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Galatasaray'da yeni rota Yunus Mallı

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.06.2018 11:02 | Son Güncelleme

Serdar Gürler ve Deniz Türünç için istenen paralar dudak uçuklattı, G.Saray da hedefini değiştirdi.

Galatasaray'da yeni rota Yunus Mallı

Galatasaray transferde yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir takviye yapmak isterken fiyatlar ise el yaktı. Hücumda rotasyonu da güçlendirecek olan Deniz Türünç ve Serdar Gürler, sarı-kırmızıların radarına girerken Kayserispor ve Osmanlıspor’un istediği bonservis bedelleri ise yüksek bulundu.

BU iki isim için istenen bedeller G.Saray’ın da geri adım atmasına neden olurken Aslan’ın yeni rotası ise Almanya oldu. Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı için girişimlerde bulunma kararı alındı. Alman ekibi ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun G.Saray’a gelmek istemesi, Aslan’ın da elini güçlendiriyor.

1 YIL KiRALIK

A Milli Takım forması da giyen oyuncunun hücum hattında farklı bölgelerde de forma giymesi Terim’in de radarının Yunus’a dönmesine neden oldu. Forvetin yanı sıra iki kanatta da forma giyebilen Yunus için ortaya çıkan plan ise 1 yılı kiralık olmak üzere satın alma opsiyonlu bir teklif yapılacak. Bu transfer için ilk adımlar atılırken UEFA kararı sonrasında da süreç netleşecek.

(VATAN)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray yunus malli serdar gürler Deniz Türünç

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hayırdır rodrigez yada gomisimi sattılar:))
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