Galatasaray'da yeni rota Yunus Mallı

Galatasaray transferde yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir takviye yapmak isterken fiyatlar ise el yaktı. Hücumda rotasyonu da güçlendirecek olan Deniz Türünç ve Serdar Gürler, sarı-kırmızıların radarına girerken Kayserispor ve Osmanlıspor’un istediği bonservis bedelleri ise yüksek bulundu.

BU iki isim için istenen bedeller G.Saray’ın da geri adım atmasına neden olurken Aslan’ın yeni rotası ise Almanya oldu. Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı için girişimlerde bulunma kararı alındı. Alman ekibi ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun G.Saray’a gelmek istemesi, Aslan’ın da elini güçlendiriyor.

1 YIL KiRALIK

A Milli Takım forması da giyen oyuncunun hücum hattında farklı bölgelerde de forma giymesi Terim’in de radarının Yunus’a dönmesine neden oldu. Forvetin yanı sıra iki kanatta da forma giyebilen Yunus için ortaya çıkan plan ise 1 yılı kiralık olmak üzere satın alma opsiyonlu bir teklif yapılacak. Bu transfer için ilk adımlar atılırken UEFA kararı sonrasında da süreç netleşecek.

(VATAN)



