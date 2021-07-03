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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

03.07.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Tedavisi devam eden Mostafa Mohamed fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana teknik ısınma ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki top kapma çalışması yapıldı.

Devam eden bölümde 2x15 dakika beşe beş dar alan oyunları oynandı. Son bölümde ise sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Mostafa Mohamed, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına devam etti. Brezilya’dan döndükten sonra yasal karantina süresi tamamlanan Marcao Teixeira, bireysel çalışmalarının ardından takım çalışmalarında yer almaya başladı.

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Bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar Elabdellaoui’nin operasyonel süreçleri de devam edecek.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah saat 10.30’da yapacağı çalışmayla sürdürecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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