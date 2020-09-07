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Galatasaray'da yeni transferlerin lisansı çıkartıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.09.2020 12:04 | Son Güncelleme

Galatasaray'da yeni transferler Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıkartıldı.

Galatasaray'da yeni transferlerin lisansı çıkartıldı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna kattığı dört isme lisans çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, yeni transferlerden Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkardı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'nin lisansı ise henüz çıkmadı.

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