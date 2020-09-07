Galatasaray'da yeni transferlerin lisansı çıkartıldı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna kattığı dört isme lisans çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, yeni transferlerden Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkardı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'nin lisansı ise henüz çıkmadı.





