Galatasaray'da yeni transferlerin lisansı çıkartıldı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna kattığı dört isme lisans çıkardı.
Sarı-kırmızılılar, yeni transferlerden Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkardı.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'nin lisansı ise henüz çıkmadı.
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