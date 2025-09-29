Galatasaray'da yıldız oyuncunun sözleşme opsiyonu belli oldu! Sözleşme kriteri henüz karşılanmazken, ayrılık yakınlaşıyor...

Galatasaray'ın geçtiğimiz şubat ayında İngiliz ekibi Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Mario Lemina’nın sözleşme uzatma opsiyonu ile ilgili maddelere ulaşıldı. İlkay Gündoğan’ın transferi ile birlikte daha çok yedek kulübesinde görmeye alıştığımız yıldız oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği belirtildi.

OPSİYONU ORTAYA ÇIKTI!

Sabah gazetesindeki habere göre; Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Mario Lemina, maçların yüzde 60'ında ilk 11'de olması halinde 1 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek.

KRİTERİ HENÜZ KARŞILAYAMADI

Bu sezon Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 müsabakanın 4'üne ilk 11'de başlayan Lemina’nın maçların yüzde 50'sinde başlangıç kadrosunda yer alması kriteri henüz karşılayamadığını gösterdi.