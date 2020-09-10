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"Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünü Ryan Donk kazandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.09.2020 19:55 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) tarafından "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülüne layık görüldü.

"Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünü Ryan Donk kazandı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) tarafından "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülüne layık görüldü.

1905 GSYİAD tarafından düzenlenen ödül töreni, Türk Telekom Stadı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı futbol takımda 2016 Ocak'tan bu yana forma giyen Hollandalı oyuncu Donk, 1905 GSYİAD tarafından verilen "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünün sahibi oldu. Donk'a ödülünü 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu takdim etti.

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, çok mutlu olduğunu belirterek, "Açıkçası geçen sezon çok büyük efor sarf ettim. Sarf ettiğim bu eforun görülmesi benim için çok değerli. İyi bir sezon geçirdik ancak salgından sonra bu iyiye gitmedi. Salgın süreci ile birlikte birçok takımda olduğu gibi bizde de sorunlar oldu ve sezonu istediğimiz gibi bitiremedik. Bu sezon yine çok çalışıp şampiyon olmamız gerekiyor. Baktığınız zaman geçmişe üst üste 2 kez şampiyon olduk. Bu üzerinizde bir baskı yaratıyor ama bunun karşılığında bir çalışma gerçekleştirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın her zaman en üst seviyede olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ise üyeler arasında yapılan anketle ödülü kazanan futbolcuyu belirlediklerini aktardı.

donk

Ryan Donk'un geçen sezon Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendikleri derbide kritik bir gole imza attığına dikkati çeken Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Bunu her sene nisan ayında organize ediyoruz ama pandemi süreci nedeniyle nisan ve mayıs ayında gerçekleştirememiştik. Bugüne kısmet oldu. En çok oyu alan bu yılın sporcusu da Ryan Donk oldu. Kendisini derneğimiz adına kutluyoruz. Kendisinin uzun yıllar hizmetler edeceğine inanıyoruz. Bu ödülü kazanmasında geçen sezonki performansının yanı sıra tüm takımın katkısı var. Ligi pandemi sürecine kadar değerlendiriyoruz. Bu süreçte Galatasaray'ın 8 maçlık çok güzel bir çıkışı vardı. Çok güzel oynayan bir takım vardı. Maalesef pandemi ile bu yerle bir edildi. Pandemi sürecinden sonra başlayan ligde en iyimser ifade ile başımıza gelen hakem kazaları, bizi maalesef sezonu istemediğimiz şekilde sonlandırma durumunda bıraktı. Özellikle pandemiye kadar olan dönemde takımımız çok ciddi bir başarı gösterdi. Bunda da Ryan Donk'un çok ciddi katkısı var. Özellikle Kadıköy'de attığı golü de hatırlayarak bu ödülü hak ettiğini düşünüyoruz ve kendisini tebrik ediyoruz."

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