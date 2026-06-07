Galatasaray'da yılın takası! Napoli'den Anguissa hamlesi...

Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Galatasaray'da, bir yandan da gelecek sezonun transfer ve kadro planlaması şekillenmeye başlıyor. Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'nın Avrupa pazarında yarattığı etki, Çizme basınından gelen çok flaş bir takas iddiasıyla yepyeni bir boyuta taşındı.

NAPOLI'NİN HEDEFİ GABRIEL SARA

İtalyan spor medyasında geniş yankı bulan haberlerin detaylarına göre; Serie A devi Napoli, orta saha rotasyonunda yaşanabilecek muhtemel ayrılıklara karşı önlemini şimdiden alıyor. İtalyan ekibinin kurmaylarının, bu bölgeyi güçlendirmek adına Galatasaray'ın maestro ismi Gabriel Sara'yı bir numaralı hedef olarak belirlediği öne sürüldü.

MASADAKİ FORMÜL: ANGUISSA + PARA

Napoli'nin Sara ilgisine karşılık, Galatasaray ve İtalyan devi arasında dev bir takas formülünün masaya gelebileceği aktarıldı. İddialara göre, Napoli'nin 20 milyon Euro değer biçtiği 30 yaşındaki tecrübeli dinamosu Frank Anguissa bu operasyonun kilit noktası olacak. Sarı-kırmızılı yönetimin, olası bir takas senaryosunda Anguissa'nın yanı sıra Çizme ekibinden ciddi bir ek bonservis bedeli daha talep edeceği ifade ediliyor.

PREMİER LİG KANCASI DA DEVREDE

Galatasaray formasıyla sergilediği yüksek form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Gabriel Sara için tehlike sadece Napoli ile sınırlı değil. Başarılı orta saha oyuncusunun Ada ekiplerinin de yakın markajında olduğu ve özellikle Premier Lig temsilcisi Aston Villa'nın oyuncunun durumunu yakından takip eden kulüplerin başında geldiği sızan bilgiler arasında yer alıyor.