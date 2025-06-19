Galatasaray'da yolcular da şekilleniyor! Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk o ismin biletini kesit yönetim ile görüştü: Onu takımdan gönderin

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kiralık sözleşmesi sona ererek Roma’dan dönen Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson’u kadroda düşünmüyor. Buruk, bu kararını yönetime bildirdi.
Nelsson’un menajerleri, oyuncuyu Trabzonspor’a önerirken, İtalya’dan Hellas Verona ve Como da 26 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor.
Öte yandan bir başka iddiaya göre de Victor Nelsson için Göztepe devreye girdi. İzmir ekibi, savunmasını güçlendirmek için Nelsson’u kadrosuna katmayı planlıyor. Göztepe, oyuncuya düzenli forma şansı ve kariyerinde yeni bir başlangıç fırsatı sunarak ikna etmeyi amaçlıyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Nelsson’un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.
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