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Galatasaray'da yolcular da şekilleniyor! Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk o ismin biletini kesit yönetim ile görüştü: Onu takımdan gönderin

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon kadro mühendisliği tüm hızıyla devam ederken Sarı-Kırmzılı ekipte takımdan gidecek isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte detaylar...

Galatasaray'da yolcular da şekilleniyor! Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk o ismin biletini kesit yönetim ile görüştü: Onu takımdan gönderin
Berker İşleyen
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Roma
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kiralık sözleşmesi sona ererek Roma’dan dönen Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson’u kadroda düşünmüyor. Buruk, bu kararını yönetime bildirdi.

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Nelsson’un menajerleri, oyuncuyu Trabzonspor’a önerirken, İtalya’dan Hellas Verona ve Como da 26 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor.

GÖZTEPE TALİP

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Öte yandan bir başka iddiaya göre de Victor Nelsson için Göztepe devreye girdi. İzmir ekibi, savunmasını güçlendirmek için Nelsson’u kadrosuna katmayı planlıyor. Göztepe, oyuncuya düzenli forma şansı ve kariyerinde yeni bir başlangıç fırsatı sunarak ikna etmeyi amaçlıyor.

SÖZLEŞME DURUMU

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Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Nelsson’un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.

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