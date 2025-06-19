Galatasaray'da yolcular da şekilleniyor! Sarı-Kırmızılılar'da Okan Buruk o ismin biletini kesit yönetim ile görüştü: Onu takımdan gönderin

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kiralık sözleşmesi sona ererek Roma’dan dönen Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson’u kadroda düşünmüyor. Buruk, bu kararını yönetime bildirdi.

İLGİLENEN TAKIMLAR

Nelsson’un menajerleri, oyuncuyu Trabzonspor’a önerirken, İtalya’dan Hellas Verona ve Como da 26 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor.

GÖZTEPE TALİP

Öte yandan bir başka iddiaya göre de Victor Nelsson için Göztepe devreye girdi. İzmir ekibi, savunmasını güçlendirmek için Nelsson’u kadrosuna katmayı planlıyor. Göztepe, oyuncuya düzenli forma şansı ve kariyerinde yeni bir başlangıç fırsatı sunarak ikna etmeyi amaçlıyor.

SÖZLEŞME DURUMU

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Nelsson’un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor.