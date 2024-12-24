Galatasaray'da Yunus Akgün için devre arasında sıraya girecekler! Listede dünya devleri bile var...

Galatasaray'da sezonun yıldızı olma yolunda hızla ilerleyen Yunus Akgün için devre arasında teklif bombardımanının olması bekleniyor.

DÜNYA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Yunus Akgün'ün artan performansının ardından dünya devleri sıraya girdi. Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Napoli ve Benfica, Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyor. Galatasaray'ın isteyeceği bonservis bedelini ödemeye hazır olan kulüpler devre arasını bekliyor.

GALATASARAY 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'ın Yunus Akgün için istediği 20 milyon Euro'yu ödemeye hazır takımlar olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılıların kapısının devre arasına çalınacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılı yönetim şampiyonluk yolunda güç kaybetmemek için Yunus'a gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirme niyetinde...