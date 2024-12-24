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Galatasaray'da Yunus Akgün için devre arasında sıraya girecekler! Listede dünya devleri bile var...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.12.2024 12:28
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Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla takımını şampiyonluk yolunda emin adımlarla gitmesini sağlayan Yunus Akgün için Avrupa devleri sıraya girmiş durumda. Birçok takımın ilgisi olduğu bilinen Yunus Akgün için devre arasında Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Napoli ve Benfica teklif yapacak.

Galatasaray'da Yunus Akgün için devre arasında sıraya girecekler! Listede dünya devleri bile var...
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sezonun yıldızı olma yolunda hızla ilerleyen Yunus Akgün için devre arasında teklif bombardımanının olması bekleniyor.

DÜNYA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

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Yunus Akgün'ün artan performansının ardından dünya devleri sıraya girdi. Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Napoli ve Benfica, Yunus Akgün'ü transfer etmek istiyor. Galatasaray'ın isteyeceği bonservis bedelini ödemeye hazır olan kulüpler devre arasını bekliyor.

GALATASARAY 20 MİLYON EURO İSTİYOR

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Galatasaray'ın Yunus Akgün için istediği 20 milyon Euro'yu ödemeye hazır takımlar olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılıların kapısının devre arasına çalınacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılı yönetim şampiyonluk yolunda güç kaybetmemek için Yunus'a gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirme niyetinde...

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