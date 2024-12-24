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Galatasaray'da Yunus Akgün için devre arasında sürpriz var!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.12.2024 08:43
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Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla takımını şampiyonluk yolunda emin adımlarla gitmesini sağlayan Yunus Akgün için Avrupa devleri sıraya girmiş durumda. Birçok takımın ilgisi olduğu bilinen Yunus Akgün için devre arasında Galatasaray'ın kapısının çalınacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Yunus Akgün için devre arasında sürpriz var!
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sezonun yıldızı olma yolunda hızla ilerleyen Yunus Akgün için devre arasında teklif bombardımanının olması bekleniyor.

TAKIMI ÜST SEVİYEYE TAŞIDI

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Gösterdiği performansla hem kendini hem de takım arkadaşlarını üst seviyeye taşıyan Yunus Akgün için birçok Avrupa kulübünün sırada olduğu öğrenildi.

20 MİLYON EURO

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Galatasaray'ın Yunus Akgün için istediği 20 milyon Euro'yu ödemeye hazır takımlar olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılıların kapısının devre arasına çalınacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılı yönetim şampiyonluk yolunda güç kaybetmemek için Yunus'a gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirme niyetinde...

Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün galatasaray
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