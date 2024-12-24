Galatasaray'da Yunus Akgün için devre arasında sürpriz var!

Galatasaray'da sezonun yıldızı olma yolunda hızla ilerleyen Yunus Akgün için devre arasında teklif bombardımanının olması bekleniyor.
Gösterdiği performansla hem kendini hem de takım arkadaşlarını üst seviyeye taşıyan Yunus Akgün için birçok Avrupa kulübünün sırada olduğu öğrenildi.
Galatasaray'ın Yunus Akgün için istediği 20 milyon Euro'yu ödemeye hazır takımlar olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılıların kapısının devre arasına çalınacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılı yönetim şampiyonluk yolunda güç kaybetmemek için Yunus'a gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirme niyetinde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum