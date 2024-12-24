Galatasaray'da Yunus Akgün için devre arasında sürpriz var!

Galatasaray'da sezonun yıldızı olma yolunda hızla ilerleyen Yunus Akgün için devre arasında teklif bombardımanının olması bekleniyor.

TAKIMI ÜST SEVİYEYE TAŞIDI

Gösterdiği performansla hem kendini hem de takım arkadaşlarını üst seviyeye taşıyan Yunus Akgün için birçok Avrupa kulübünün sırada olduğu öğrenildi.

20 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Yunus Akgün için istediği 20 milyon Euro'yu ödemeye hazır takımlar olduğu belirtilirken, sarı-kırmızılıların kapısının devre arasına çalınacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılı yönetim şampiyonluk yolunda güç kaybetmemek için Yunus'a gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirme niyetinde...