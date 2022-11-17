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Galatasaray'da Yusuf Demir ile ilgili karar verildi!

17.11.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in forma giymemesi camiada tedirginlik yaratmıştı. Yabancı sınırına takılan ve bu yüzden Okan Buruk'un tercih edemediği genç oyuncu için karar verildi.

Galatasaray'da Yusuf Demir ile ilgili karar verildi!
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Yusuf Demir gelişmesi yaşanıyor. Akıbetinin ne olacağı büyük merak konusu olan Yusuf için Okan Buruk'un insiyatifi belli oldu.

AVUSTURYA'YI SEÇTİĞİ İÇİN YABANCI SAYILIYOR

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Milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf, Süper Lig'de yerli statüsünde sayılmıyor. Galatasaray'a birçok kiralama teklifi gelmesinin ardından Okan Buruk olumlu rapor verdi.

DÜNYA KUPASINDA KİRALANABİLİR

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Dünya Kupası dönüşü Yusuf'un kiralanması gündeme geldi. Yabancı sınırından dolayı kadroya girmekte zorlanan genç oyuncu, sezon sonuna kadar ilk 11'de başlayacağı bir kulübe gönderilebilir.

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Yusuf Demir galatasaray

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