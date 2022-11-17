Galatasaray'da Yusuf Demir ile ilgili karar verildi!

Galatasaray'da Yusuf Demir gelişmesi yaşanıyor. Akıbetinin ne olacağı büyük merak konusu olan Yusuf için Okan Buruk'un insiyatifi belli oldu.
Milli takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf, Süper Lig'de yerli statüsünde sayılmıyor. Galatasaray'a birçok kiralama teklifi gelmesinin ardından Okan Buruk olumlu rapor verdi.
Dünya Kupası dönüşü Yusuf'un kiralanması gündeme geldi. Yabancı sınırından dolayı kadroya girmekte zorlanan genç oyuncu, sezon sonuna kadar ilk 11'de başlayacağı bir kulübe gönderilebilir.