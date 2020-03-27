Galatasaray'da Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızıl kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını duyurdu.
Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum."
(İHA)
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