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Galatasaray'da Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.03.2020 12:21 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray'da Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızıl kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve tedavisine başlandığını duyurdu.

Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum."

(İHA)

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