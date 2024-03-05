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Galatasaray'da Zaha krizi yaşanıyor! Beşiktaş maçında işte bu yüzden oynamamış...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2024 10:31
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Galatasaray'a transfer olduğundan beri istenen performansı bir türlü sergileyemeyen Zaha için İngiltere'den transfer haberi gelmişti. Beşiktaş derbisinde sakat olduğu gerekçesiyle forma giyemeyen Zaha hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da Zaha krizi yaşanıyor! Beşiktaş maçında işte bu yüzden oynamamış...
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın en çok maaş alan oyuncularının başında gelen Zaha'nın yeni adresi netlik kazanmaya başladı. Beşiktaş derbisi öncesinde takım içinde yaşanan olay yıldız futbolcunun adeta sonunu getirdi.

YEDEK TAKIMDA OLDUĞUNU GÖRÜNCE...

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Beşiktaş maçından bir gün önce MR'ı çekilen yıldız oyuncunun oynamasına engel bir durum olmadığı teknik heyete iletilmişti. Mücadele öncesi yedek takımda olduğunu gören Zaha, sakatlığı nedeniyle derbide oynamak istemediğini söyleyince Okan Buruk'un sinirleri bir hayli gerildi.

TAKIMDAN GÖNDERİLİYOR

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Son yaptığı olaydan sonra Zaha'nın takımdan ayrılması için Okan Buruk'un rapor verdiği öğrenildi. İngiliz gazete Team Talk'ta yer alan habere göre; Everton, West Ham, Fulham ve Wolverhampton, Zaha'nın bu durumunu fırsat bilip şimdiden görüşmelere başladı.

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