Galatasaray'da Zalgiris maçında beklentilerin altında kalan Yunus Akgün için ayrılık kararı!

Galatasaray'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün, Zalgiris-Galatasaray maçında gösterdiği performansla eleştirilerin hedefinde yer aldı. Oyunda kaldığı süre boyunca Okan Buruk'u etkileyemeyen ve taraftarlardan eleştiri toplayan Yunus'un yurt dışına transfer olacağı iddia edildi.

TALİPLERİ VAR

Fransa Ligi'nden Yunus Akgün'e Rennes talip oldu. Genç oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı ekiple iletişime geçen yetkililer pazarlıklara vakit kaybetmeden başladı. Galatasaray'ın 6 milyon Euro gibi bir bedele satmayı düşündüğü Yunus için önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılabilir.

AYRILMAK İSTİYOR

Takımda yapılan yeni transferlerin ardından forma şansı bulmakta zorlanacağını düşünen Yunus Akgün, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti.

