SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'da Zalgiris maçında beklentilerin altında kalan Yunus Akgün için ayrılık kararı!

Galatasaray'da Zalgiris maçında beklentilerin altında kalan Yunus Akgün için ayrılık kararı!

26.07.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zalgiris-Galatasaray maçında beklentilerin altında kalan Yunus Akgün için transfer iddiası ortaya atıldı. Önümüzdeki sezon kadroya girmesi zor gözüken Yunus Akgün'ün yurt dışına transfer olmak için yönetimden izin istediği ifade edildi.

Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün, Zalgiris-Galatasaray maçında gösterdiği performansla eleştirilerin hedefinde yer aldı. Oyunda kaldığı süre boyunca Okan Buruk'u etkileyemeyen ve taraftarlardan eleştiri toplayan Yunus'un yurt dışına transfer olacağı iddia edildi.

TALİPLERİ VAR

galatasarayda-yunus-akgun-ile-yollar-ayriliyor-mu-murat-sancaktan-transfer-aciklamasi-1669972656983

Fransa Ligi'nden Yunus Akgün'e Rennes talip oldu. Genç oyuncuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılı ekiple iletişime geçen yetkililer pazarlıklara vakit kaybetmeden başladı. Galatasaray'ın 6 milyon Euro gibi bir bedele satmayı düşündüğü Yunus için önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılabilir.

AYRILMAK İSTİYOR

01gewj8v8xnvks2qjygm

Takımda yapılan yeni transferlerin ardından forma şansı bulmakta zorlanacağını düşünen Yunus Akgün, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökhan Töre imzayı atıyor!Gökhan Töre imzayı atıyor!
Fenerbahçe'de Zimbru maçı öncesi 2 değişiklik!Fenerbahçe'de Zimbru maçı öncesi 2 değişiklik!
LeBron James'in oğlu için Covid-19 iddiası!LeBron James'in oğlu için Covid-19 iddiası!
Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün galatasaray yaşında maçı hedefi maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yeni sevgilisiyle kaçmak için eski sevgilisini öldürdü! ‘Kobra’ detayı...

Yeni sevgilisiyle kaçmak için eski sevgilisini öldürdü! ‘Kobra’ detayı...

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.