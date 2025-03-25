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Galatasaray'da Zaniolo çıkmazı! İtalyan basınından flaş iddia...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.03.2025 18:46
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Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A'ya kiraladığı 25 yaşındaki yıldızı Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların satışından iyi bir gelir elde etmeyi planladığı İtalyan yıldız için ülkesinin basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Galatasaray'da Zaniolo çıkmazı! İtalyan basınından flaş iddia...
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fiorentina
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İtalya Serie A'da futbolcuların piyasa değeri güncellendi.

ZANIOLO DEĞER KAYBETTİ

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Galatasaray'ın şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun değerinde ise düşüş yaşandı. Nicolo Zaniolo'nun piyasa değeri 2 milyon euro düşerek 16 milyon euroya geriledi.

GELECEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

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Öte yandan İtalyan futbolcunun Fiorentina'daki geleceği hakkında flaş bir açıklama yapıldı. Transfermarkt'ın İtalya sorumlusu Jatin Dietl, bu düşüşle ilgili yaptığı açıklamada Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili de çarpıcı bir öngörüde bulundu. Dietl yaptığı açıklamada, "Zaniolo, Atalanta'da bekleneni veremediği için devre arasında Fiorentina'ya geçti. Ama burada da şu ana kadar iyi bir performans gösteremedi. Sezon sonunda bonservisinin alınması şu an için pek olası görünmüyor" ifadelerini kullandı. Galatasaray Nicolo Zaniolo'nun olası satışından 15-16 milyon euro gelir bekliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray Nicolo Zaniolo
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