Galatasaray'da Zaniolo ve Nelsson için karar verildi!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da gözler Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson'a çevrildi. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon kadroda düşünmediği iki oyuncu için İtalya'dan önemli gelişmeler yaşanırken, Udinese'nin hem Zaniolo hem de Nelsson dosyaları üzerinde çalıştığı iddia edildi.

ZANIOLO İÇİN KRİTİK KARAR

Geçtiğimiz sezonu Udinese'de kiralık geçiren Nicolo Zaniolo'nun geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmak için belirlenen sürenin dolmasına kısa bir zaman kalırken, Galatasaray yönetimi mevcut şartlarda herhangi bir indirime gitmeyi planlamıyor.

Sarı-kırmızılılar, anlaşma gereği 10 milyon euro veya 5 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında oyuncunun bonservisini bırakabilecek. Yönetim, bu rakamların aşağı çekilmesine sıcak bakmıyor.

KEMERBURGAZ'A ÇAĞRI

Galatasaray cephesi, transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması ihtimalini de hesaba kattı. Bu nedenle Zaniolo'ya, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7 Temmuz'da Kemerburgaz'daki kampa katılmaya hazır olması yönünde bilgi verildi.

Öte yandan Serie A'dan farklı kulüplerin de deneyimli futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

NELSSON'A İTALYA YOLU GÖRÜNDÜ

Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı bir diğer isim Victor Nelsson oldu. Teknik heyetin gelecek sezon planlamasında yer almayan Danimarkalı stoper için menajerinin İtalya'dan teklif getirmeye hazırlandığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların, geçen sezonu Hellas Verona'da kiralık geçiren 27 yaşındaki savunmacı için yaklaşık 4-5 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi bulunuyor.

UDINESE'DEN ÇİFTE HAMLE

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Udinese, Zaniolo transferi için Galatasaray ile temaslarını sürdürürken Victor Nelsson'u da radarına aldı. Hellas Verona'daki kiralık döneminin ardından İstanbul'a dönen Danimarkalı stoperin durumu yakından takip edilirken, Udinese'nin iki transferi birlikte değerlendirdiği öne sürüldü.

PERFORMANSLARI

Nicolo Zaniolo, geride kalan sezonda Udinese formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Victor Nelsson ise Hellas Verona'da 38 resmi maçta görev alarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri olmayı başardı.