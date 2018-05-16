Galatasaray'daki Fernando gerçeği

Sözleşmesi gereği Fernando, Galatasaray formasıyla 1 maça daha çıkması durumunda Sarı- Kırmızılılar, Manchester City’ye 250 bin Euro daha bonus ödeyecek. Ayrıca Cim Bom’un Şampiyonlar Ligi’ne katılması halinde yine İngiliz kulübü 500 bin Euro daha almaya hak kazanacak.
(FANATİK)
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