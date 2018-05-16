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Galatasaray'daki Fernando gerçeği

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.05.2018 09:42 | Son Güncelleme

Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Fernando için Manchester City'ye 750 bin Euro'luk bonus ödemeye hazırlanıyor.

Galatasaray'daki Fernando gerçeği

Sözleşmesi gereği Fernando, Galatasaray formasıyla 1 maça daha çıkması durumunda Sarı- Kırmızılılar, Manchester City’ye 250 bin Euro daha bonus ödeyecek. Ayrıca Cim Bom’un Şampiyonlar Ligi’ne katılması halinde yine İngiliz kulübü 500 bin Euro daha almaya hak kazanacak.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig fernando Manchester City

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