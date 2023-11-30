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Galatasaray'dan 1.2 milyar euroluk maç! Şimdiden nefesler tutulmuş durumda

30.11.2023 14:13 | Son Güncelleme:
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Galatasaray belki de sezonun en kritik maçına çıkacak. Kopenhag ile ölüm kalım mücadelesi verecek sarı-kırmızılılar, maçı kazanması durumunda gelirini hatırı sayılır bir biçimde arttıracak.

Galatasaray’ın 12 Aralık’ta Kopenhag’la yapacağı karşılaşma, 12,4 milyon avroluk değere sahip. Sarı-kırmızılıların kazanması durumunda gruptan çıkma biletini cebine koyacağı mücadele şimdiden heyecanı arttırmış durumda...

GALATASARAY İÇİN FORMÜL BASİT

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son maçlar 12 Aralık Salı günü oynanacak. Grubun son haftasında Galatasaray, Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bayern Münih ise deplasmanda Manchester United ile mücadele edecek. Gruptaki son maçlar öncesinde Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için kazanmaktan başka çaresi yok. Sarı-kırmızılı ekip, eğer Kopenhag'ı deplasmanda mağlup etmeyi başarırsa diğer maçın sonucuna bakmadan grubu 2'nci sırada bitirecek ve Bayern Münih'in ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım olacak.

PARA YAĞACAK

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Cim-bom, bu kritik müsabakada 3 puanı alırsa öncellikle 2,8 milyon avroluk galibiyet priminin sahibi olacak. Galatasaray ayrıca bu galibiyetle son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak. Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi’nin market payından gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon avro yazdıracak.

BERABERLİK VE MAĞLUBİYET DURUMUNDA NE OLACAK?

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Kopenhag - Galatasaray maçının berabere bitmesi durumunda ise sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselemeyecek. Kopenhag-Galatasaray maçı berabere biter ve Bayern Münih, deplasmanda Manchester United'ı yener ya da berabere kalırsa sarı-kırmızılı ekip, grubu 3'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayacak. Kopenhag-Galatasaray maçı berabere biter ve Manchester United evinde Bayern Münih'i mağlup ederse sarı-kırmızılı ekip, grubu 4'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda edecek.
Galatasaray'ın Kopenhag'a deplasmanda mağlup olması durumunda ise grupta üst tura yükselen diğer takım, Danimarka temsilcisi olacak. Galatasaray'ın mağlup olduğu senaryoda Manchester United, Bayern Münih'i yenerse sarı-kırmızılı ekip grubu son sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda edecek. Manchester United-Bayern Münih maçı berabere biter ise Galatasaray averajla grubu 3'üncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

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