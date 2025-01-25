Galatasaray'dan 11 maç sonra bir ilk! En son 27 Ağustos'ta...

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Galatasaray, taraftarı önünde Konyaspor'u Victor Osimhen'in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazandı.

2 MAÇ SONRA KAZANDI

Galatasaray, Hatayspor ve Dinamo Kiev beraberliklerinin ardından Konyaspor mücadelesiyle 2 maç sonra kazandı.Aslan, Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında da evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalmıştı.

VICTOR OSIMHEN 12. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Konyaspor maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig’deki 12. golünü kaydetti. Müsabakanın 22. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimehen, meşin yuvarlağı kaleci Jakub Slowik’in sağ tarafından ağlara gönderdi ve takımına üç puanı getiren isim oldu.

11 MAÇ SONRA KALE GOLE KAPATILDI

Geçtiğimiz sezona göre bu sezon kalesini gole kapatmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, bu müsabakayla birlikte 11 maç sonra gol yemedi. Aslan Bodrum FK’yı 1-0 yendikten sonra Süper Lig’de 7, UEFA Avrupa Ligi’nde 3 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1 olmak üzere oynadığı 11 karşılaşmada kalesinde gol görmüştü.

Galatasaray ayrıca bu sezon 5. kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda Süper Lig’de 20, Avrupa Ligi’nde 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2, Süper Kupa ve Türkiye Kupası’nda da 1’er maç olmak üzere oynadığı 31 resmi karşılaşmada 47 gol yedi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 26 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Konyaspor galibiyetiyle bu sezon resmi karşılaşmalardaki yenilmezlik serisini 26 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezonki yenilmezlik serisini de sürdürdü. 2024-2025 sezonunda resmi maçlarda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İstanbul’da oynadığı İsviçre takımı Young Boys’a yenilen Galatasaray, daha sonraki maçlarda kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, 18’i Süper Lig, 7’si Avrupa Ligi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 18 galibiyet elde ederken, 8 kez de berabere kaldı.

GABRIEL SARA GERİ DÖNDÜ

Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde sakatlanan sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, tedavisinin ardından bu müsabakada 21 kişilik kadroda yer aldı. Müsabakanın 80. dakikasında Yunus Akgün’ün yerine oyuna giren Sara, böylece 3 maç sonra formasına kavuştu.

AHMED KUTUCU İLK MAÇINA ÇIKTI

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Ahmed Kutucu da ilk kez süre aldı. Müsabakaya yedek başlayan Kutucu, 71. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna dahil oldu.