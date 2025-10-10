SPOR

Galatasaray'dan 120.kuruluş yıl dönümüne özel açılış! Rams Park'ın önüne anıt yapıldı...

Galatasaray Spor Kulübü, 120. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Rams Park’ın önüne Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen anıtının açılışını gerçekleştirdi.

Burak Kavuncu

Galatasaray Spor Kulübü bugün Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 120.kuruluş yılını kutlamak amacıyla bir anıt açılışı gerçekleştirdi.

11 METRE YÜKSEKLİĞE SAHİP

Galatasaray dan 120.kuruluş yıl dönümüne özel açılış! Rams Park ın önüne anıt yapıldı... 1

Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi önünde yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen anıtının açılışını gerçekleştirdi. 11 metre yüksekliğe sahip anıt, 360° dönebilen, bir tarafıyla yolu, diğer tarafıyla Rams Park’ı görecek şekilde tasarlandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Galatasaray dan 120.kuruluş yıl dönümüne özel açılış! Rams Park ın önüne anıt yapıldı... 2

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün burada yalnızca 3 büyük ismi onurlandırmak için değil Galatasaray'ın ve Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne ışık tutan 3 değeri bir araya getirmek için toplandık. Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret... Bu heykel sadece bir anıt değildir. Bir fikir zincirinin, bir medeniyet yolculuğunun sembolüdür. 1481 yılında Tevfik Fikret'in de bir dönem müdürlüğünü yaptığı Galatasaray Lisesi'nin temelleri atıldığında, bu kurumun amacı bir bilgi öğretmek değildi, devletine milletine hizmet edecek gençler yetiştirmekti. İşte o vizyon Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde cumhuriyetin aydınlık yoluna dönüştü. Yine o vizyon, 1905'te bir grup genç tarafından Türk olmayan takımları yenmek idealiyle kurulan Galatasaray Spor Kulübü'nün ruhuna can verdi. O gençlerin başında Ali Sami Yen vardı. O gençler sadece bir kulübü kurmadılar, bir karakter, duruş, kimlik inşa ettiler. Atatürk'ün vizyonu, Fikret'in düşüncesi, Ali Sami Yen'in inancı bir heykelde değil bir ruh bütünlüğünde birleşiyor. Atatürk, bu topraklara özgürlük, laiklik, çağdaşlık fikrini kazandırdı. Tevfik Fikret, Galatasaray Lisesi'ndeki öğrencilere erdemli bir yaşamın önemini öğretti. Ali Sami Yen, o gençlerin enerjisini sporla birlikte kardeşlikle buluşturdu. Üçü bir araya gelince ortaya çıkan şey yalnızca bir kurum değil, Galatasaray'ın ta kendisidir." Dedi.

