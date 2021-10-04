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Galatasaray'dan 16 yıl sonra Çaykur Rizespor karşısında bir ilk

04.10.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Son olarak 28 Kasım 2020'de 4-0 kazandığı zorlu deplasmanda uzun bir aranın ardından ilk defa seri galibiyet elde etti.

Galatasaray'dan 16 yıl sonra Çaykur Rizespor karşısında bir ilk

Süper Lig'de dün Rize'de 90+11'de çok kritik bir galibiyet alan Aslan bununla beraber Karadeniz ekibi karşısında son senelerdeki şanssızlığına da "Dur" dedi. Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği bundan önceki son 3 maçta 2 kez sahadan kazanamadan ayrılmıştı.

Galatasaray buna karşın, Süper Lig'de 2005'ten bu yana ilk kez Rizespor'u üst üste iki dış saha maçında mağlup etti. Sarı kırmızılılar son olarak 28 Kasım 2020'deki müsabakayı 4-0'lık skorla kazanmıştı.

YİNE DIAGNE YİNE RİZE

Diagne'nin dün bireysel çabası ile kazandırdığı gol, 2018-19 sezonunu hatırlattı. Senegalli futbolcu, takımının şampiyonluğa ulaştığı son o sezon, bitime 3 hafta kala uzatmada attığı 2 golle takımını 2-1'lik yenilgiden 3-2'lik galibiyete taşımıştı ve Galatasaray, sezonun zirvede kapatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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