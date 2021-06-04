Galatasaray'dan 3 transfer daha!

Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçimi ve Fatih Terim belirsizliğinin gölgesinde transfer çalışmalarını süren Sarı Kırmızılılar, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferlerinin ardından üç transferi daha bitirme noktasına geldi.

ALPASLAN'DA İŞLEM TAMAM

Galatasaray'da sezon biter bitmez transfer çalışmaları erken başladı. Sarı Kırmızılılar ilk olarak Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ile prensip anlaşmasına vardı.Alpaslan Öztürk'ün Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan da teklif aldığı öğrenildi. Alpaslan'ı özellikle Fenerbahçe'nin çok istediği ve Galatasaray'a imza atmadan önce oyuncuya 'Bizi bekle' denildiği öğrenildi. Alpaslan'ın ise zaman kaybetmeden yeni takımını belirlemek için Galatasaray'ı tercih ettiği ifade edildi.

AYTAÇ KARA İLE SÖZ KESİLDİ

Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan Galatasaray, Kasımpaşa'dan ayrılan 28 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacak.Aytaç Kara, son olarak Beşiktaş maçının ardından kulüp CEO’su Serkan Reçber ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Kara, bu sezon mavi-beyazlı forma ile 26 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergilemişti.