Galatasaray'dan 3 transfer daha!

Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçimi ve Fatih Terim belirsizliğinin gölgesinde transfer çalışmalarını süren Sarı Kırmızılılar, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferlerinin ardından üç transferi daha bitirme noktasına geldi.
Galatasaray'da sezon biter bitmez transfer çalışmaları erken başladı. Sarı Kırmızılılar ilk olarak Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk ile prensip anlaşmasına vardı.Alpaslan Öztürk'ün Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan da teklif aldığı öğrenildi. Alpaslan'ı özellikle Fenerbahçe'nin çok istediği ve Galatasaray'a imza atmadan önce oyuncuya 'Bizi bekle' denildiği öğrenildi. Alpaslan'ın ise zaman kaybetmeden yeni takımını belirlemek için Galatasaray'ı tercih ettiği ifade edildi.
Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara'yı renklerine bağlayan Galatasaray, Kasımpaşa'dan ayrılan 28 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacak.Aytaç Kara, son olarak Beşiktaş maçının ardından kulüp CEO’su Serkan Reçber ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Kara, bu sezon mavi-beyazlı forma ile 26 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferlerini bitiren Sarı Kırmızılılar şimdi diğer transfer hedefleri doğrultusunda görüşmelerini sürdürüyor.Galatasaray kadroyu yerlileştirmek istiyor. Futbol federasyonunun yaptığı “yabancı futbolcu sayısı” açıklamasından sonra sarı-kırmızılılar, transfer politikasını değiştirdi.
Yönetim, kadroyu yerli futbolcularla takviye etmek için girişimlerini sürdürüyor. Listenin ilk sırasında, Göztepe forması giyen Halil Akbunar var. Geçtiğimiz sezon başında da Galatasaray'ın gündeminde yer alan Halil, milli takımın geniş kadrosunda olmasına rağmen 26 kişilik ekibe dahil edilmemişti.Milli futbolcu için Göztepe kulübü ile temaslar başladı. İzmir temsilcisinin Halil için yaklaşık 3 milyon euro civarında bonservis ücreti talep ettiği öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu ile Bundesliga ekibi Wolfsburg’un da ilgilendiği öğrenildi. Halil Akbunar bu sezon Göztepe formasıyla 40 lig maçında 9 gol, 13 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray'da Kaan Ayhan ve Halil Dervişoğlu için de görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alan 2 milli futbolcu için girişimlerini sürdürüyor.Kaan Ayhan’ın bu transfere sıcak baktığı belirtilirken, yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde duruyor.Yönetim, Brentford’un 10 milyon euroluk bonservis ücreti belirlediği Halil Dervişoğlu'nu ise 1 sezon daha kiralamak istiyor.
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