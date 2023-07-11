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Galatasaray'dan 3 yıllık dev anlaşma! UEFA organizasyonlarında forma göğüs sponsoru belli oldu...

11.07.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, SOCAR ile 3 yıllık Sponsorluk Reklam ve Tanıtım Hakları sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Galatasaray, SOCAR markasının UEFA organizasyonlarında forma göğüs sponsoru olarak yer alacağını belirtti.

Galatasaray, SOCAR ile tüm branşları kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, bu anlaşmadan dolayı büyük bir meblağ kazanacağı ifade edildi. Kazanılacak ücretle ilgili henüz bilgi verilmedi.

3 YILLIK ANLAŞMA

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan üç yıllık Sponsorluk Reklam ve Tanıtım Hakları sözleşmesi imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Spor Kulübü enerji sponsoru olan SOCAR, sarı kırmızılı takımın UEFA organizasyonu altında oynayacağı tüm Avrupa maçlarında giyeceği formanın göğüs kısmında da yer alacak." ifadeleri kullanıldı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

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