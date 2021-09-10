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Galatasaray'dan açıklama! Feghouli ve Muslera

10.09.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, milli takımdan sakat dönen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandığını, Fernando Muslera'nın ise antrenmanda yer almadığını duyurdu.

Galatasaray'dan açıklama! Feghouli ve Muslera

Galatasaray, 2021-2022 Süper Lig Sezonu dördüncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra sınırlı alanda gruplar halinde pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde hücum varyasyonları ve sonuçlandırma üzerinde durulan bir çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'in tedavisine devam edildi.

FEGHOULİ'DE SAKATLIK

Cezayir Milli Takımı'nın Burkina Faso ile oynadığı maçı tamamlayamayan ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından kasık adalesinde birinci zorlanma ve fasyada kanama tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandı.

DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama milli takımlarından dönerek antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

MUSLERA TAKIMA KATILMADI

Bu sabaha karşı Uruguay Milli Takımı ile maça çıkan Fernando Muslera antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını cuma günü saat 15.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 18.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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