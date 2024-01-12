Galatasaray'dan açıklama! ''Icardi'nin ayağını kırdılar''

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve Başkan Vekili Erden Timur açıklamalarda bulundu.

"MAURO ICARDI NEDEN TATİLDE?"

"Mauro Icardi, Süper Kupa maçında maskeyle oynayacaktı. Sonra dinlendirilecekti. Ayağına kök hücre tedavisi uygulanıyor. Dinlendirmede ağrılarının bir kısmı devam edecekti. Gitmedne bize yazdı. 'Eşimin kontrolleri için yanında olabilir miyim?' dedi. Antrenman yapamayacak, iğneden sonra dinlenmesi gerek. Çocukları burada. Özverili oyuncularda, bir de hassas durumu olan oyunculara hocaların yanında olması yanlış değil. Icardi, Süper Kupa'da ekstra oynama isteğiyle maskeyle çıkacaktı."

"SACHA BOEY'İN SATIŞI YOK"

"Sacha Boey bu hafta idmanda olacak. Satış gibi bir şey yok. En ufak bir boşlukta manipülasyon üretiliyor. "Yok böyle bir teklif' mi diyelim. Bazen bazı şeyleri transfer döneminde bırakmak gerekiyor, bunun faydaları da oluyor."

"ICARDI'NİN AYAĞINI KIRDILAR"

Dursun Özbek: "Beşiktaş maçında Icardi'nin ayağını kırdılar, hakem göremedi. Fenerbahçe maçında gözünü kör etmeye çalıştılar, onu da hakem göremedi."





