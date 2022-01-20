Galatasaray'dan Arda Turan'a flaş teklif! Bir devir sona eriyor

Galatasaray'da Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent getirildi. Jordi Guerrero, Jordi Gris Vila ve Albert Riera'dan oluşan İspanyol yardımcıların yanına gelecek Türk isim konusunda Başkan Burak Elmas kararını verdi.
Takvim'in haberine göre, Galatasaray Yönetimi, İspanyol teknik heyeti kulübede tamamlayacak Türk isim konusunda ise Arda Turan'da karar kıldı. 7 yıl La Liga'da top koşturan Arda, İspanyolca biliyor ve yeni hocalarıyla iletişim problemi yaşamıyor.
Başkan Burak Elmas, sezon sonu sözleşmesi bitecek 35 yaşındaki oyuncudan Galatasaray'da devam etmesini isteyecek ve yardımcı antrenör olarak teknik heyete katılması önerisinde bulunacak.
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