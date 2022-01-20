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Galatasaray'dan Arda Turan'a flaş teklif! Bir devir sona eriyor

20.01.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Domenec Torrent'in takımın başına getirilmesinin ardından yapılanma sürüyor. Sportif Direktör olarak da Luis Campos'la anlaşma aşamasına gelen sarı-kırmızılılar, kaptan Arda Turan için de sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Başkan Burak Elmas'ın yıllarca İspanya'da forma giyen ve Torrent'le iletişim problemi yaşamayan Turan'ın sezon sonunda futbolu bırakarak teknik heyete dahil olmasını istiyor.

Galatasaray'dan Arda Turan'a flaş teklif! Bir devir sona eriyor
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent getirildi. Jordi Guerrero, Jordi Gris Vila ve Albert Riera'dan oluşan İspanyol yardımcıların yanına gelecek Türk isim konusunda Başkan Burak Elmas kararını verdi.

YENİ HOCA VE EKİBİYLE İLETİŞİM PROBLEMİ YAŞAMIYOR

Takvim'in haberine göre, Galatasaray Yönetimi, İspanyol teknik heyeti kulübede tamamlayacak Türk isim konusunda ise Arda Turan'da karar kıldı. 7 yıl La Liga'da top koşturan Arda, İspanyolca biliyor ve yeni hocalarıyla iletişim problemi yaşamıyor.

TEKNİK HEYETE KATILMASI İSTENECEK

Başkan Burak Elmas, sezon sonu sözleşmesi bitecek 35 yaşındaki oyuncudan Galatasaray'da devam etmesini isteyecek ve yardımcı antrenör olarak teknik heyete katılması önerisinde bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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