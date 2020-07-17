Galatasaray'dan Arda Turan ve Ömer Bayram açıklaması

Galatasaray Kulübü, Arda Turan ve Ömer Bayram hakkında resmi siteden açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Arda Turan transferi konusunda Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim’in bir toplantı yapmadığını ifade ederken, profesyonel futbolcuları Ömer Bayram’ın da kulüpten bir alacağı olamadığını belirtti. Galatasaray’ın Ömer Bayram’a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL ödeme yaptığı da açıklandı.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

"Ajansspor adlı internet sitesinde, Başkanımız Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Fatih Terim’in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan’ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup, söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir.

Ayrıca, bazı medya organlarında yerli ve yabancı futbolcularımızın aylardır maaş alamadığı, bu bağlamda profesyonel futbolcumuz Ömer Bayram'ın da 6 aydır maaş alamadığı yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Futbolcumuz Ömer Bayram'a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL ödeme yapılmış olup, oyuncumuzun vadesi dolup da ödenmeyen herhangi bir alacağı bulunmamaktadır.