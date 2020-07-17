SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Arda Turan ve Ömer Bayram açıklaması

Galatasaray'dan Arda Turan ve Ömer Bayram açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.07.2020 21:42 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, bugün resmi siteden bir açıklama yaparak medyada yer alan Arda Turan transferi konusunda bir Başkan Cengiz ve Fatih Terim arasında bir toplantının yapılmadığını ve Ömer Bayram’ın da kulüpten herhangi bir alacağı bulunmadığını açıkladı.

Galatasaray'dan Arda Turan ve Ömer Bayram açıklaması

Galatasaray Kulübü, Arda Turan ve Ömer Bayram hakkında resmi siteden açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Arda Turan transferi konusunda Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim’in bir toplantı yapmadığını ifade ederken, profesyonel futbolcuları Ömer Bayram’ın da kulüpten bir alacağı olamadığını belirtti. Galatasaray’ın Ömer Bayram’a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL ödeme yaptığı da açıklandı.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

"Ajansspor adlı internet sitesinde, Başkanımız Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Fatih Terim’in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan’ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup, söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir.

Ayrıca, bazı medya organlarında yerli ve yabancı futbolcularımızın aylardır maaş alamadığı, bu bağlamda profesyonel futbolcumuz Ömer Bayram'ın da 6 aydır maaş alamadığı yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Futbolcumuz Ömer Bayram'a 9 Haziran 2020 tarihinde 400 bin TL ödeme yapılmış olup, oyuncumuzun vadesi dolup da ödenmeyen herhangi bir alacağı bulunmamaktadır.

Futbol takımımızın yerli ve yabancı neredeyse tüm oyuncuları pandemi sürecinde kulübümüze yardımcı olmak amacıyla indirim mutabakatı imzalamış olup, az sayıda yabancı oyuncu ise indirime yanaşmayıp kulübümüze haksız ihtar çekmişlerdir. Bu haksız ihtarlarla ilgili gerekli işlem hukuk içinde belirli bir zaman sürecinde yapılacaktır.

Özellikle son dönemlerde kulübümüze yönelik masa başında üretilen, art niyetli, kriz senaryoları içeren sözde haberleri ibretle takip ediyor, taraftarlarımızdan Galatasaray’a zarar vermeye yönelik bu tür manipülatif ve belli mahfillerden servis edilen haberlere karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Galatasaray stadı dezenfekte edildiGalatasaray stadı dezenfekte edildi
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 670'e yükseldi

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 670'e yükseldi

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı açıkladı

Yıldız futbolcu 29 yaşında futbolu bıraktı!

Yıldız futbolcu 29 yaşında futbolu bıraktı!

F.Bahçe'de imza an meselesi!

F.Bahçe'de imza an meselesi!

Galatasaraylı yıldıza flaş teklif! ''Bize gel''

Galatasaraylı yıldıza flaş teklif! ''Bize gel''

F.Bahçe'de şok kavga! "Hepiniz O.... Ç.....sunuz..."

F.Bahçe'de şok kavga! "Hepiniz O.... Ç.....sunuz..."

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

Fatih Terim bırakıyor mu?

Fatih Terim bırakıyor mu?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İndirime yanaşmayan yabancı oyuncuları şutlayın nasıl olsa fener alıyor artıkları puhaa
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Victor Ruiz: Beşiktaş'ta 4 aydan fazladır maaş alamadım

Victor Ruiz Galatasaray yolunda!

Galatasaray'dan Arda Turan ve Ömer Bayram açıklaması

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması!

Alex Hamilton Galatasaray Doğa Sigorta'da

Galatasaray'da yeni transfer!

Galatasaray’ın stadı, Göztepe maçı öncesi dezenfekte edildi

Galatasaray stadı dezenfekte edildi

Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldız Ömer Bayram'a transfer teklifi

Galatasaraylı yıldıza flaş teklif! ''Bize gel''

Fatih Terim, Emre Çolak'ın transferini veto etti

Fatih Terim çok konuşulan transferi veto etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.