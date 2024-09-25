Galatasaray'dan Avrupa'da da 3 puan! UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 mağlup edip galibiyet serisini sürdürdü!

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Galatasaray ile Paok karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı - kırmızılıların 3-1'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Baba Rahman kendi kalesine, Yunus Akgün ve Icardi kaydetti

Konuk ekibin tek golünü ise Giannis Konstantelias attı.

3 MAÇ 3 ASİST

Okan Buruk'un en uçta görev verdiği Victor Osimhen, servisine Paok maçında da devam etti.

Galatasaray'ın Dünyaca ünlü santraforu sarı - kırmızılı forma ile çıktığı 3. maçında 3. asistini yaptı. Daha önce Rizespor ve Fenerbahçe maçlarında takım arkadaşlarına servis yapan Nijeryalı yıldız, Avrupa'da da yaptı.

MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK

Karşılaşmadan önce Galatasaraylılar ile aralarında yer alan bir grup Yunan taraftar arasında gerginlik yaşandı.

PAOK Kulübünün davetlisi olarak RAMS Park'a gelen bir grup Yunan taraftar, karşılaşma öncesi Batı Alt Tribünü'nde yerlerini aldı. Tezahüratlarda bulunan ve el hareketi yapan Yunan taraftarlara Galatasaray taraftarı tepki gösterdi. Bunun üzerine iki grup arasında sözlü atışma yaşandı.

Bu atışmanın ardından polis ekipleri, Yunan grubun etrafında güvenlik önlemi aldı. Gerginliğin devam etmesi üzerine Yunan gruptan Galatasaray taraftarına el hareketi yapan ve gerginliği başlatan iki kişi emniyet güçleri tarafından tribünden çıkarıldı.

Yaşananların ardından stat hoparlörlerinden "İzmir Marşı" çalındı.

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre zorunlu tek değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, derbide ilk 11'de başlayan kaleci Fernando Muslera'dan cezası nedeniyle PAOK müsabakasında yararlanamadı. Buruk, kalede tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e görev verdi.

Sarı - kırmızılılar mücadeleye, Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'iyle başladı.