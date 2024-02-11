Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero'dan maç sonunda sözleşme açıklaması!

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken son günlerde sözleşme konusuyla gündeme gelen Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORUZ"

Fernando Muslera'nın sezon sonundaki muhtemel ayrılığı ile ilgili soruya Patricia Callero, "Biz Galatasaray'ı çok seviyoruz" cevabını verdi.

"HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM"

Patricia Callero, Fernando Muslera'nın emekli olacağı iddialarına yönelik soruyu şu şekilde yanıtladı: "Hiçbir şey bilmiyorum."

Fernando Muslera bu sezon Galatasaray'da 36 maça çıktı ve 15 müsabakada gol yemedi. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera'nın güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro.





