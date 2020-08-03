Galatasaray'dan ayrılan Alberto Bartali, Serie C yolcusu

Galatasaray'da bir buçuk sezondan bu yana kondisyoner olarak görev yapan Alberto Bartali, koronavirüs arası sonrası ülkesi İtalya'dan Türkiye'ye dönememiş ve akabinde de Sarı Kırmızılılar'la yollarını ayırmıştı.

Çizme basını ise 57 yaşındaki antrenörün yeni durağının Serie C olacağını duyurdu.

İtalyanların en eski bölgesel gazetelerinden La Nazione, üçüncü lig ekibi Ternana'nın başına geçmeye hazırlanan 44 yaşındaki eski golcü Cristiano Lucarelli'nin teknik ekibinde Bartali'ye de yer vereceğini yazdı.

Bartali, daha önce Catania, Savoia ve Zenit Saint Petersburg'da da görev yapmıştı.

