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  4. Galatasaray'dan ayrılan Hakim Ziyech yeni takımında öyle bir şey yaptı ki! Herkes onu konuşuyor

Galatasaray'dan ayrılan Hakim Ziyech yeni takımında öyle bir şey yaptı ki! Herkes onu konuşuyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.03.2025 10:06
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Galatasaray'da bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Hakim Ziyech, Sarı-Kırmızılılar'a veda ederken yeni takımında attığı gol ile gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'dan ayrılan Hakim Ziyech yeni takımında öyle bir şey yaptı ki! Herkes onu konuşuyor

Katar Ligi'nin 18. haftasında Al Duhail, Al Ahli Doha ile karşı karşıya geldi. Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-2 kazandı.

Al Duhail'in gollerini 26. dakikada Lucas Verissimo, 74. dakikada Michael Olunga, 82. dakikada Hakim Ziyech ve 90+2. dakikada Benjamin Bourigeaud kaydetti. Al Ahli Doha'nın golleri ise 38 ve 42. dakikalarda Julian Draxler'den geldi.

ZIYECH'TEN MUHTEŞEM GOL

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Galatasaray'dan Al Duhail'e transfer olan Hakim Ziyech'in yeni takımındaki golü parmak ısırttı. Karşılaşmanın 82. dakikasında Al Duhail'in kazandığı frikikte topun başına Hakim Ziyech geçti. Ziyech, kalecinin sağına doğru yerden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray ziyech
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