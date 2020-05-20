Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş mesajları tek tek paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray Futbol Takımı yardımcı antrenörlüğünden istifa ettiğini açıklayan Hasan Şaş'ın ayrılırken, yabancı futbolcularla sorunlar yaşadığı ve onların kendisi ile veda etmediğine yönelik haberler çıkmıştı.
Hasan Şaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu iddiaları yalanlayarak, "Galatasaray’da görev yaptığım dönemde, özellikle yabancı oyuncularla sorun yaşadığım ve ayrılırken de oyuncuların bana veda etmediği şeklindeki yalan haberlere cevabımdır. Ayrıldığımı duyar duymaz gönderdikleri mesajlar ve güzel dilekleri ile beni mutlu eden tüm oyuncularımıza teşekkür eder, şampiyonluk yolunda teknik heyete ve kendilerine bir kez daha başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Şaş ayrıca futbolcuların veda yazılarının görüntülerini paylaştı.
(AA)
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