Galatasaray'dan ayrılan Morata'nın kariyeri tehlikeye girdi! İtalya'da kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan İtalyan ekibi Como'ya transfer olan Alvaro Morata'nın kariyeri tehlikeye girdi. Oynadığı maçlarda bir türlü golle buluşamayan Morata, İspanya Milli Takımını da kaybetti.
Kariyerinin en kötü dönemini yaşayan Alvaro Morata, Como formasıyla son 12 maçtır gol katkısı yapamıyor. Büyük umutlarla transfer edilen Morata, beklentilerin altında kaldı.
Alvaro Morata'nın kötü performansının cezası da kesildi. İspanya Milli Takımı, Alvaro Morata'yı aday kadroya çağırmadı.
