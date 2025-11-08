SPOR

Galatasaray'dan ayrılan Morata'nın kariyeri tehlikeye girdi! İtalya'da kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan İtalyan ekibi Como'ya transfer olan Alvaro Morata, Serie A'da adeta kabusu yaşıyor. Como formasıyla 12 maçta gol atamayan Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı kadrosuna alınmadı.

Emre Şen
Galatasaray'dan İtalyan ekibi Como'ya transfer olan Alvaro Morata'nın kariyeri tehlikeye girdi. Oynadığı maçlarda bir türlü golle buluşamayan Morata, İspanya Milli Takımını da kaybetti.

12 MAÇTIR GOL BİLE ATAMIYOR

Kariyerinin en kötü dönemini yaşayan Alvaro Morata, Como formasıyla son 12 maçtır gol katkısı yapamıyor. Büyük umutlarla transfer edilen Morata, beklentilerin altında kaldı.

İSPANYA MİLLİ TAKIMI KESİK ATTI

Alvaro Morata'nın kötü performansının cezası da kesildi. İspanya Milli Takımı, Alvaro Morata'yı aday kadroya çağırmadı.

