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Galatasaray'dan ayrılan Onyekuru hakkında flaş gelişme!

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.07.2020 16:38 | Son Güncelleme

Henry Onyekuru'nun eşinin yayınladığı fotoğraflar gerçekleri ortaya çıkardı. Falcao’nun sezon başında Galatasaray’a bedava gitmesini unutmayan Monaco, kritik Trabzon maçında oynamasını engelledikleri Onyekuru’ya "Bir hafta sonra gel" dedi.

Galatasaray'dan ayrılan Onyekuru hakkında flaş gelişme!

Galatasaray'da Henry Onyekuru konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Monaco geçtiğimiz hafta şok bir karar alarak, Onyekuru’yu acilen geri çağırmış ve buna gerekçe olarak da, “Fransa 1. Ligi’nde yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni teknik direktörümüz Roberto Moreno kendisini bir an önce antrenmanlarda görmek istiyor” açıklamasını yapmıştı.

Fransız kulübü, Galatasaray yöneticilerinin çabalarına rağmen ikna olmayınca, sözleşmeye göre kiralık süresi biten Onyekuru apar topar eşyalarını toplayarak İstanbul’dan ayrıldı. Ancak dün sosyal medyaya düşen bazı fotoğraflar Monaco’nun asıl amacını ortaya çıkardı.

FRANSA'YA DEĞİL, NİJERYA'YA GİTTİ

"Acilen buraya gel. Sakatlanma riskini göze alamayız" denilerek, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışının kaderini belirleyen Trabzonspor maçında oynamasına izin verilmeyen Onyekuru’nun Fransa’ya değil, ülkesi Nijerya’ya gittiği ortaya çıktı.

Monaco yetkililerinin genç oyuncuya bir hafta izin verdiği, Onyekuru’nun da bu süreyi ülkesinde geçirmeyi tercih ettiği belirtildi. Onyekuru, dün eşine evlilik yıldönümleri nedeniyle Range Rover marka bir jip hediye ederken, lüks aracın görüntüleri dün sosyal medyada yayınlandı.

FALCAO, MONACO'YA REST ÇEKMİŞTİ

Monaco'nun İstanbul’da 2 gün daha kalmasına dahi izin vermediği Onyekuru’ya bu şekilde izin vermesi, Galatasaray camiasında, "Falcao transferinin rövanşını alıyorlar" şeklinde değerlendiriliyor.

Hatırlanacağı üzere sezon başında sarı kırmızılılar Falcao’ya talip olunca, Fransız ekibi 5 milyon Euro bonservis parası istemişti.

Ancak Kolombiyalı futbolcu Galatasaray’ın yıllık 7 milyon Euro’luk teklifini kabul ettiğini belirterek, Monaco’ya "Ya bedava gönderirsiniz ya da oynamam" diyerek rest çekmiş ve bunun sonucunda bonservis bedeli ödenmeden sarı kırmızılı kulübe gelmişti.


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