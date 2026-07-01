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Galatasaray'dan ayrıldı, 3. lig takımına imza attı!

Galatasaray'dan ayrılan 20 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, kariyerine Almanya'da devam etme kararı aldı. Saarbrücken ile sözleşme imzalayan genç orta saha, kulübün vizyonunun tercihinde belirleyici olduğunu belirtirken, yeni takımında başarılı olmak için sabırsızlandığını ifade etti.

Galatasaray'dan ayrıldı, 3. lig takımına imza attı!
Cevdet Berker İşleyen
Gökdeniz Gürpüz

Gökdeniz Gürpüz

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Almanya kariyerine yeni bir sayfa açan Gökdeniz Gürpüz, 3. Lig ekiplerinden Saarbrücken ile resmi sözleşmeye imza attı. Genç orta saha oyuncusu, tercihinin nedenlerini açıklarken yeni takımında başarılı olmak için heyecan duyduğunu dile getirdi.

SAARBRÜCKEN İLE ANLAŞMAYA VARDI

Henüz 20 yaşında olan Gökdeniz Gürpüz, kariyerini Almanya'da sürdürme kararı aldı. Genç orta saha, Almanya 3. Lig ekiplerinden Saarbrücken'e transfer olarak yeni sezon öncesinde önemli bir adım attı.

Galatasaray dan ayrıldı, 3. lig takımına imza attı! 1

TERCİHİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Gökdeniz Gürpüz, kulübü bilinçli şekilde seçtiğini vurguladı.

"Saarbrücken'i bilinçli bir şekilde seçtim. Kulübün izlediği vizyon ve bu vizyonda benim üstlenebileceğim rol beni ikna etti. Şimdi sahada yeteneklerimi sergilemeyi ve takıma yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

GALATASARAY'DA 7 MAÇA ÇIKTI

Gökdeniz Gürpüz, Galatasaray formasıyla A takım seviyesinde toplam 7 resmi karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu, Saarbrücken'de düzenli forma şansı bularak gelişimini sürdürmeyi hedefliyor.

Galatasaray dan ayrıldı, 3. lig takımına imza attı! 2

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