Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Hakim Ziyech, kariyerinde bir ilki yaşayabilir

Okan Buruk'un umudu kestiği Hakim Ziyech'in Galatasaray'da sayılı günü kaldı. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncu için gelecek tüm teklifleri kabul etme kararı aldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİBİ VAR

Suudi Arabistan kulüplerinden en az 4 tanesinin Hakim Ziyech için Galatasaray ile masaya oturacağı aktarıldı.

KARİYERİNDE İLK OLACAK

İtalya Ligi'nden de talibi olan Hakim Ziyech için Como, Venezia, Cagliari ve Torino gibi takımların teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Ziyech eğer İtalyan takımlarının teklifini kabul ederse kariyerinde ilk kez İtalya'da forma giymiş olacak.