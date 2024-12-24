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Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Hakim Ziyech, kariyerinde bir ilki yaşayabilir

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.12.2024 08:55
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Galatasaray'da yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakim Ziyech'in devre arasında transfer olacağı takım henüz netlik kazanmış değil. Hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan birçok teklif alan Faslı oyuncunun kararı bu transferde etkili olacak.

Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Hakim Ziyech, kariyerinde bir ilki yaşayabilir
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Okan Buruk'un umudu kestiği Hakim Ziyech'in Galatasaray'da sayılı günü kaldı. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncu için gelecek tüm teklifleri kabul etme kararı aldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİBİ VAR

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Suudi Arabistan kulüplerinden en az 4 tanesinin Hakim Ziyech için Galatasaray ile masaya oturacağı aktarıldı.

KARİYERİNDE İLK OLACAK

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İtalya Ligi'nden de talibi olan Hakim Ziyech için Como, Venezia, Cagliari ve Torino gibi takımların teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Ziyech eğer İtalyan takımlarının teklifini kabul ederse kariyerinde ilk kez İtalya'da forma giymiş olacak.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray ziyech
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