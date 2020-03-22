SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Babel'e evde kal çağrısı!

Galatasaray'dan Babel'e evde kal çağrısı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.03.2020 16:55 | Son Güncelleme

Galatasaray, yıldız oyuncusu Babel'e uyarıda bulundu. Hollanda'nın Ajax takımında kiralık olarak forma giyen Ryan Babel'e evde kal çağrısı yapıldı.

Galatasaray'dan Babel'e evde kal çağrısı!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Babel beklenilen performansı veremeyince Hollanda Ligi'nde Ajax'a kiralanmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle Hollanda'da zor günler yaşanırken Galatasaray'dan bir hamle geldi.

"EVDE KAL BABEL"

Sarı kırmızılı yönetim kiralık olarak forma giyen oyuncusu Babel'in sağlığını düşünüyor. Oyuncusunu arayarak özel bir toplantı yapan Galatasaray yönetimi Babel'e evden çıkmaması gerektiğini söyledi. Yıldız oyuncuya bu süre zarfında her konuda yardımcı olacaklarını söyleyen sarı kırmızılılar yıldız oyuncunun yüreğine su serpti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1İstanbul'da tarihi gün! Trafik yoğunluğu yüzde 1
Galatasaray'dan Play-Off açıklaması!Galatasaray'dan Play-Off açıklaması!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray babel koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Fransa'dan flaş çağrı! Erdoğan'dan yardım istediler

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Real Madrid'in eski başkanı kornavirüsten hayatını kaybetti

Real Madrid'in eski başkanı kornavirüsten hayatını kaybetti

Milan'ın efsane isminde koronavirüs çıktı

Milan'ın efsane isminde koronavirüs çıktı

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe mesajı!

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe mesajı!

Juve'nin yıldız isminde koronavirüs çıktı

Juve'nin yıldız isminde koronavirüs çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Belhanda'dan F.Bahçe'ye olay gönderme

Belhanda'dan F.Bahçe'ye olay gönderme

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'dan Babel'e evde kal çağrısı!

Galatasaray Babel'i koronavirüs için uyardı! "Evinde kal Babel"

Galatasaray'dan Özhan Canaydın için anma mesajı

Özhan Canaydın için anma mesajı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Play-Off açıklaması!

Galatasaray'dan Play-Off açıklaması!

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan koronavirüs paylaşımı!

Falcao'dan koronavirüs paylaşımı!

Mariano'dan flaş ayrılık açıklaması: Sezon sonu Brezilya'ya gidebilirim

G.Saraylı yıldızdan flaş ayrılık açıklaması!

Galatasaray'dan Onyekuru transferi!

Galatasaray, Onyekuru'yu tekrar kiralıyor! İşte detaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.