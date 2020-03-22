Galatasaray'dan Babel'e evde kal çağrısı!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Babel beklenilen performansı veremeyince Hollanda Ligi'nde Ajax'a kiralanmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle Hollanda'da zor günler yaşanırken Galatasaray'dan bir hamle geldi.

"EVDE KAL BABEL"

Sarı kırmızılı yönetim kiralık olarak forma giyen oyuncusu Babel'in sağlığını düşünüyor. Oyuncusunu arayarak özel bir toplantı yapan Galatasaray yönetimi Babel'e evden çıkmaması gerektiğini söyledi. Yıldız oyuncuya bu süre zarfında her konuda yardımcı olacaklarını söyleyen sarı kırmızılılar yıldız oyuncunun yüreğine su serpti.

