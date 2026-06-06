Galatasaray'dan Barış Alper için dev bonservis! Rakam belli oldu

Süper Lig'de üst üste 4'üncü şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da, bu tarihi başarının baş mimarlarından biri olan Barış Alper Yılmaz'ın geleceği netleşmeye başlıyor. Gösterdiği üstün performansla Avrupa devlerini peşine takan ve transfer döneminin en gözde isimleri arasına giren yıldız futbolcu için yönetim son kararını verdi.

2026 DÜNYA KUPASI VİTRİNİNE ÇIKIYOR

A Milli Takımımızın vazgeçilmezlerinden biri olan 26 yaşındaki oyuncu, bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Dev turnuvada dünyanın en iyi kulüplerinin scout ekipleri ve teknik direktörleri tarafından mercek altına alınacak olan Barış Alper'in değerine değer katmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İŞTE YÖNETİMİN BELİRLEDİĞİ O RAKAM: 50 MİLYON EURO!

Galatasaray kurmayları, Dünya Kupası öncesi oyuncunun bonservis bedelini resmen belirledi. Sarı-kırmızılı yönetimin, kapıyı çalacak Avrupa devlerinden milli yıldız için tam 50 milyon Euro talep edeceği öğrenildi.

Dünyaca ünlü veri sitesi Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 30 milyon Euro bandında olan Barış Alper Yılmaz için istenen bu devasa rakam, transfer dönemine damga vuracak gibi görünüyor.