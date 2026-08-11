Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! 50 milyon Euro bonservis

Geçtiğimiz sezon gösterdiği üst düzey performansla Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerinin iştahını kabartmaya devam ediyor. Özellikle Premier Lig ekiplerinin radarında olan milli futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün beklentisi oldukça yüksek.

EVERTON'IN 41 MİLYON EURO'LUK TEKLİFİNE RET

Geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan'dan (NEOM) gelen devasa teklifleri reddederek takımda kalan yıldız oyuncu için İngiliz ekibi Everton, yaklaşık 41 milyon Euro seviyesinde bir teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Ancak iddialara göre Galatasaray yönetimi bu teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdi. Öte yandan bir diğer Londra devi Tottenham'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

YÖNETİMİN BEKLENTİSİ EN AZ 50 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi, takımın vazgeçilmezlerinden olan Barış Alper'i elden çıkarmaya sıcak bakmıyor. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istemesi halinde transfere engel olunmayacağı, bu senaryoda ise bonservis bedelinin en az 50 milyon Euro olarak belirlendiği ifade ediliyor.

KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN PAYI BONSERVİSİ ETKİLİYOR

Sarı-kırmızılıların 50 milyon Euro'da diretmesinin altında yatan en önemli sebeplerden biri de oyuncunun eski kulübüyle yapılan anlaşma. Galatasaray'ın, Barış Alper Yılmaz'ın bir sonraki satışından Keçiörengücü'ne yüzde 20 oranında pay ödeyecek olması yönetimin pazarlıklardaki elini zorunlu olarak yükseltiyor. Bu nedenle yönetimin 50 milyon Euro'nun altındaki hiçbir teklife sıcak bakmadığı belirtiliyor.