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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Tam 10 katına satılabilir

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.03.2024 09:17
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Galatasaray'da gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının radarına giren Barış Alper Yılmaz'ın maaşında iyileştirmeye gidildi. Bu hamlenin ardından milli oyuncunun bonservisi de hemen hemen belli oldu.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Tam 10 katına satılabilir
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da en çok talibi olan oyuncuların başında gelen Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi. Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli oyuncu için çıkış rakamı belli oldu.

MAAŞINA ZAM YAPILDI

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Barış Alper Yılmaz'ın 10 milyon TL olan garanti ücreti 16 milyon TL'ye yükseltilerek gösterdiği performansıyla ödüllendirilecek.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi 20 milyon euro olarak belirledi. Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer edilen milli oyuncunun bu yükselişi herkes tarafından beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Alper Yılmaz galatasaray
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