Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Tam 10 katına satılabilir

Galatasaray'da en çok talibi olan oyuncuların başında gelen Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi. Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli oyuncu için çıkış rakamı belli oldu.

MAAŞINA ZAM YAPILDI

Barış Alper Yılmaz'ın 10 milyon TL olan garanti ücreti 16 milyon TL'ye yükseltilerek gösterdiği performansıyla ödüllendirilecek.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi 20 milyon euro olarak belirledi. Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro karşılığında transfer edilen milli oyuncunun bu yükselişi herkes tarafından beğeni topladı.





