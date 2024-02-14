Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz transferi için Arda Güler taktiği!

Barış Alper Yılmaz'ın yükselen form grafiği Galatasaray yönetimini harekete geçirdi. Keçiörengücü, 2021 yazında 1.8 milyon Euro'ya Galatasaray'a sattığı Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi koydurmuştu.

GALATASARAY DÜĞMEYE BASTI

Galatasaray yönetimi bu maddeyi sözleşmeden kaldırmak için girişimlere başladı. Fenerbahçe, geçen sene Arda Güler'in %20'lik hakkını Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon euro karşılığında almıştı. Galatasaray'ın da bu taktiği izleyerek Keçiörengücü'nden bonservisinin tamamını alacağı öğrenildi.





