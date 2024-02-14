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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz transferi için Arda Güler taktiği!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.02.2024 16:40 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da gösterdiği performansla büyük takımları peşine takan Barış Alper Yılmaz için sarı-kırmızılılar harekete geçti. Genç oyuncunun sözleşmesinde yer alan madde için girişimlere başlayan Galatasaray yönetimi Arda Güler taktiği izleyecek.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz transferi için Arda Güler taktiği!
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Barış Alper Yılmaz'ın yükselen form grafiği Galatasaray yönetimini harekete geçirdi. Keçiörengücü, 2021 yazında 1.8 milyon Euro'ya Galatasaray'a sattığı Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi koydurmuştu.

GALATASARAY DÜĞMEYE BASTI

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Galatasaray yönetimi bu maddeyi sözleşmeden kaldırmak için girişimlere başladı. Fenerbahçe, geçen sene Arda Güler'in %20'lik hakkını Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon euro karşılığında almıştı. Galatasaray'ın da bu taktiği izleyerek Keçiörengücü'nden bonservisinin tamamını alacağı öğrenildi.

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Keçiörengücü Barış Alper Yılmaz Arda Güler galatasaray
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