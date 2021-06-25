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Galatasaray'dan basketbolda büyük hamle

25.06.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, "Basketbol AŞ" kurarak yönetimini Erden Timur'a verdi.

Galatasaray'dan basketbolda büyük hamle

Galatasaray Kulübü, "Basketbol AŞ" kurarak yönetimini ana sponsor olan NEF'in yönetim kurulu başkanı Erden Timur'a verdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol AŞ kuruluyor ve Erden Timur yönetiminde Erkek Basketbol Takımı'mız, Yenilmez Armada günlerine kavuşacak." denildi.

Galatasaray camiasına bir söz verdiklerinin kaydedildiği açıklamada, "Şimdi bu sözü tutma zamanı. Yenilmez Armada artık NEF sponsorluğunda yeni başarılar için sahaya çıkacak ve çok şey başaracak. Basketbol ana sponsorumuz NEF." ifadeleri kullanıldı.

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