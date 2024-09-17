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Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için yolun sonu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.09.2024 11:53
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Galatasaray'dan rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'un peşini sakatlıklar bir türlü bırakmadı. Geçtiğimiz günlerde sahalara dönen fakat ilk maçta yine sakatlanan Fransız oyuncu için Alman medyası 'yolun sonu' başlıklı manşetler attı.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için yolun sonu!
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Sacha Boey'un Bayern Münih kariyeri fiilen sona erdi. Yaşadığı peş peşe sakatlıklar sonrası formdan iyiden iyiye düşen Fransız oyuncu için yolun sonuna gelindi.

BAYERN MÜNİH AÇIKLADI: YİNE SAKATLANDI

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Uzun süren sakatlığının ardından yeşil sahalara dönen Boey, talihsiz bir şekilde menisküs yırtığından yeniden sakatlandı. En az 3 hafta daha forma giymesi beklenmeyen Boey'un Bayern Münih kariyeri sona erdi.

SATIŞ LİSTESİNE KOYDULAR

boey

Yaşadığı sakatlıkların ardından fiziksel gücünü kaybeden Sacha Boey'u transfer listesine koyan Alman devi, devre arasında yapılacak teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sacha Boey bayern munich galatasaray
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