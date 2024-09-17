Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için yolun sonu!

Sacha Boey'un Bayern Münih kariyeri fiilen sona erdi. Yaşadığı peş peşe sakatlıklar sonrası formdan iyiden iyiye düşen Fransız oyuncu için yolun sonuna gelindi.

BAYERN MÜNİH AÇIKLADI: YİNE SAKATLANDI

Uzun süren sakatlığının ardından yeşil sahalara dönen Boey, talihsiz bir şekilde menisküs yırtığından yeniden sakatlandı. En az 3 hafta daha forma giymesi beklenmeyen Boey'un Bayern Münih kariyeri sona erdi.

SATIŞ LİSTESİNE KOYDULAR

Yaşadığı sakatlıkların ardından fiziksel gücünü kaybeden Sacha Boey'u transfer listesine koyan Alman devi, devre arasında yapılacak teklifleri değerlendirme kararı aldı.