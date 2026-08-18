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Galatasaray'dan beklenmedik karar! Gönderdikleri ismi geri alıyorlar

Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giyen Noa Lang için yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak üzere Napoli ile görüşmelere başlarken Ajax da transfer yarışına dahil oldu.

Galatasaray'dan beklenmedik karar! Gönderdikleri ismi geri alıyorlar
Cevdet Berker İşleyen
Noa Lang

Noa Lang

HOL Hollanda
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Napoli
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Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang'ı yeniden transfer etmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki Hollandalı futbolcunun bonservisini almak amacıyla Napoli ile görüşmelere başladı.

NAPOLI İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sky'da yer alan habere göre Galatasaray, Noa Lang'ın transferi konusunda Napoli ile yeniden temas kurdu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını sarı-kırmızılı forma altında geçiren Hollandalı oyuncunun bu kez bonservisiyle kadroya katılması gündemde.

Galatasaray'ın, kanat oyuncusunun transferini kalıcı hale getirmek için İtalyan kulübüyle pazarlık yürüttüğü belirtildi.

AJAX DA DEVREDE

Galatasaray dan beklenmedik karar! Gönderdikleri ismi geri alıyorlar 2

Noa Lang için Galatasaray'ın yanı sıra Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax da transfer yarışında bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcunun geleceği konusunda önümüzdeki süreçte yapılacak görüşmelerin belirleyici olması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray dan beklenmedik karar! Gönderdikleri ismi geri alıyorlar 3

Noa Lang, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla 19 karşılaşmada görev aldı. Hollandalı futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun performansının ardından Lang'ı yeniden kadrosuna katmak ve bu kez transferi bonservisiyle tamamlamak istiyor.

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