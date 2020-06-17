Galatasaray'dan Belhanda takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da sezon başından bu yana gösterdiği performans nedeniyle tribünlerden eleştiri alan Younes Belhanda'ya yol göründü. Faslı futbolcuyu iki senedir kadrosuna katmak isteyen hatta geçen sezon devre arasında ciddi bir teklifle gelen Suudi Arabistan'ın Al Ahly takımı bir kez daha kesenin ağzını açtı.

Hürriyet'in haberine göre, Belhanda geçen sezon devre arasında da kendisine yapılan teklifi kabul etti ancak takımın şampiyonluk yarışı vermesi nedeniyle gidişine teknik heyet tarafından izin verilmedi. Terim ve kurmaylarının ise bu kez transfere onay verdiği öğrenildi.

7 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Al Ahly, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Belhanda'ya yıllık 7 milyon dolar önerdi. Sarı-kırmızılılarda yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanan ancak pandemi döneminde yönetimin yüzde 15'lik maaş indirimini kabul eden yıldız futbolcunun, Suud ekibine yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Al Ahly'nin yaptığı yıllık 7 milyon dolarlık maaş teklifine olumlu dönüş yapan Belhanda'nın, Galatasaray'a bonservis geliri kazandırarak gitmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

