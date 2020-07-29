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Galatasaray'dan Bernard Mensah kararı

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.07.2020 15:51 | Son Güncelleme

Kayserispor'da forma giyen ve yaz transfer döneminde gündemi en çok meşgul eden isimler arasında yer alan Bernard Mensah için Galatasaray kararını verdi. Yıldız futbolcunun ülkesinden konuyla ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

Galatasaray'dan Bernard Mensah kararı

Galatasaray, bu sezon Kayserispor ile başarılı bir performans ortaya koyan Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın transferinden vazgeçti.

Gana basınında yer alan haberlere göre; sarı-kırmızılı takım, Mensah'ın yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferi geçici olarak askıya aldı. Haberde, diğer Süper Lig devlerinin de peşinde olduğu Mensah için daha önce yapılan tekliflerin ise reddedildiği belirtildi. Bilindiği üzere Beşiktaş'ta oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüpler arasında yer alıyordu.

Ayrıca, Kayserispor'un geçtiğimiz yaz 3,6 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'den aldıkları oyuncu için 3,8 milyon Euro talep ettiği ifade edildi.

Öte yandan Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, Mensah'ın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mensah'ı birçok takımın istediğini söyleyen Gözbaşı, "Bir Mensah'ımız var, istemeyen takım yok. Ben de görüyorum orayla anlaşıldı, burayla anlaşıldı. Şu anda bir anlaşma yok, zaten olsa ben açıklarım" ifadesini kullandı.

5 GOL 8 ASİST

Kayserispor ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu; bu sezon forma giydiği 26 maçta 5 gol ve 8 asist kaydetti.

(AJANSSPOR)

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