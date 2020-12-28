Galatasaray'dan Beşiktaş'a Aytaç Kara çalımı

Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi Galatasaray, ocak ayının ilk transfer hamlesini yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim daha önce transferle ilgili yaptığı açıklamada Ocak ayının hızlı geçeceğini açıklamıştı.

Fatih Terim, "Galatasaray olarak ocak aylarını iyi kullanan bir kulübüz. Ümit ederim bu sefer de iyi kullanırız. Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncu izleme ekibi, teknik heyet ve sportif direktör departmanı ile görüşmelerimiz sürüyor. Kafamızda bazı şeyler var." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in istediği isimlerle görüşmelere başladı ve yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

İLK TRANSFER AYTAÇ

Süper Lig'in lideri Galatasaray devre arası transfer dönemine hızlı giriyor. Sarı-Kırmızılı takım bir süredir görüşme halinde olduğu Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ve kulübüyle anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı takımın devre arasındaki ilk transferi olacak.

Galatasaray Aytaç Kara için Kasımpaşa ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Aytaç için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kısa süre içinde Aytaç ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.