SPOR

Galatasaray'dan Bilyoner ile tarihi anlaşma

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.10.2018 15:34 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Bilyoner ile imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan Bilyoner ile tarihi anlaşma

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Bilyoner ile imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, önceki anlaşmaya göre Galatasaray'ın 8 kat daha fazla kazanacağını söyledi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Daha önce yaptığımız anlaşmanın tam 8 katı ve bahis şirketleri ile yapılan anlaşmanın en yüksek anlaşması. 8 milyon TL'lik rakam Galatasaray için çok değerli. Ana sponsorumuz NEF'ten sonraki Bilyoner en büyük sponsorluk anlaşmamız. Yaptığımız anlaşmamız 3 yıllık. 1. yıl 8, 2. yıl 9 ve 3. yıl da 10 milyon TL'lik toplam 27 milyon TL'lik bir anlaşma. Misli.com'a da çok teşekkür ederiz, bizden 1 milyon TL talep hakkı olmalarına rağmen bizden çok daha düşük bir rakama sözleşmeyi fesh ettiler.''

TÜRK SPORUNA KATKI SAĞLIYORUZ

Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ise anlaşma hakkında, "En kapsamlı sponsorluk anlaşması yapmak için bir araya geldik. Bilyoner, Galatasaray'a hem futbol hem de basketbolda ana sponsor oldu. 27 milyon TL'lik bir anlaşmamız var. Amacımız Türk sporuna katkı sağlamak ve tüm sporseverleri bu işbirliğini desteklemeye davet ediyoruz. Yakın bir tarihte Türk sporuna katkı sağlamak için bir anlaşmamızı daha açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

BİLYONER İLE TARİHİ BİR SÖZLEŞME İMZALADIK

Bilyoner ile tarihi bir sözleşmeye imza attıklarını ifade eden Cengiz, "Daha önceki anlaşmada bizim aldığımız ücret 1 milyon TL'ydi. Bilyoner net, olabilecek gelirleri bize önceden tahaaüt etti. Bilyoner'e teşekkür ediyorum. Türk bahis tarihinin en yüksek rakamına ulaştık sponsorluk olarak, Bilyoner'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülke kritik bir dönemden geçiyor, çok krizler gördük, bunu da rahat atlatırız. Yürekten yapılan katkılara çok değer veriyoruz, Bilyoner anlaşması da bunlardan biri" ifadelerini kullandı.

Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hatay, Türk sporuna katkı yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Türk sporuna her zaman için destek oluyoruz, bundan önce de Kadınlar Basketbol Ligi'ne 3 yıl sponsor olduk, Erkekler Basketbol Ligi'nde de sponsorluklarımız var. Bu durumu bireyselleştirmemek gerekiyor, Türk sporuna bir katkı olarak değerlendirmek gerekiyor" sözlerini kullandı.

TRANSFER DÖNEMİNDE NELER OLACAK?

Transfer dönemi için de konuşan Cengiz, "Taraftar bize yaz transfer dönemi için çok tepki gösterdi, biz bundan ders aldık, inşallah Ocak ayında en iyisi olacak. Şimdi önümüzde bir Schalke maçı var, o maçı kazanmalıyız. Bizim ana hedeflerimizden biri uzun vadede Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak, inşallah bu doğrultuda istediğimizi yaparız ve en iyisini alırız. Şampiyonlar Ligi çok farklı, ana sponsorumuz THY ve burada UEFA'nın da kuralları da var. Yerel liglerde Bilyoner ile işbirliğimiz devam edecek" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e bir basın mensubu; "Çarşamba günü Galatasaray - Schalke maçı var, siz Bilyoner'den bahis yapsanız ne oynarsınız?" şeklinde bir soru yöneltti.

Mustafa Cengiz: "Bin kere, on milyar kere Galatasaray"


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