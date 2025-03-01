Galatasaray'dan bir dava daha! Fenerbahçe için olay açıklama: Şuursuzlar...

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Fenerbahçe'yi Jose Mourinho'ya verdiği destekten ötürü kınarken TFF Tahkim Kurulu hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açacaklarını belirtti.

"TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR"

Can Natan, "Bu kötü niyetli çabalar, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki azmini artırmış ve şampiyonluklarını daha değerli kılmıştır. Tarihten ders almayanlara bir kez daha hatırlatalım. Tarih tekerrürden ibarettir." ifadelerini kullandı.

İşte Can Natan'ın açıklaması:

"Türk futbolunu, Türk hakemini, Türk insanını aşağılayan Jose Mourinho'nun yaptığı tüm saygısızlıklara sorgusuz destek veren rakibimizin bu şuursuz halinden biz kendi adımıza utanıyoruz. Bu yaşananlar bile sadece ve sadece kazanmak için hangi değerlerden vazgeçmeye hazır olduklarını açık bir şekilde göstermektedir.

Kulübümüz, kamu gücünü elinde bulunduran ve göreve geldikleri günden beri keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarda bulunan TFF Başkanı ile teşekkül ediş şekli dahi hukuka aykırı bulunan Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacaktır.

Galatasaray, son birkaç senedir üzerinde oynanan oyunları sahadaki futboluyla, futbolcularının, taraftarının ve camiasının gücüyle bozarak şampiyonluk mücadelesi vermektedir.

Bu kötü niyetli çabalar, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki azmini artırmış ve şampiyonluklarını daha değerli kılmıştır.

Tarihten ders almayanlara bir kez daha hatırlatalım. Tarih tekerrürden ibarettir.

Siz tarih olacaksınız. Galatasaray yeniden tarih yazacak!"