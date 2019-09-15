SPOR

Galatasaray'dan birlik mesajı! 'Mayısta şampiyon olacağız'

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.09.2019 14:29 | Son Güncelleme

1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği’nin Kalamış’ta yapılan kahvaltı organizasyonu ile sarı-kırmızılı camia bir araya geldi.

Galatasaray'dan birlik mesajı! 'Mayısta şampiyon olacağız'

1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği, sarı-kırmızılıların Kalamış’taki tesislerinde kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdi. Yeni üyelerin beraatlarının da verildiği organizasyona 1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Ömer Cansever, Metin Karakaya ve dernek üyeleri katıldı.

VAHAP TANRIVERDİ: BÜTÜN ŞER ODAKLARINI YIKIP, MAYISTA ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Toplanmalarının nedenini açıklayan Vahap Tanrıverdi, “Bugün buraya dernek olarak kenetlenip, Galatasaray’ın şer odaklarına karşı olan gücü göstermek adına burada toplandık. Görünen şu ki bu yıl bütün Galatasaray yek vücut, tek ve diri olacağız. Bütün şer odaklarını yıkıp, mayısı göğüsleyeceğiz ve şampiyon olacağız. Rakip takımın bayrağını şuradan görebiliyorum. Yıl sonunda da inşallah hiçbir yerde görmeyeceğiz. O bayrak hiçbir yere çıkmayacak, hiçbir binaya, sokağa asılmayacak. Çok güzel transferler oldu. Kısa bir adaptasyon sürecinden sonra Şampiyonlar Ligi’nde de birkaç maçta başarılı olursak sonuçlar çok güzel olacak” diye konuştu.

MAHMUT RECEVİK: GALATASARAY'IN OLDUĞU YERDE ADALET VARDIR

Galatasaray’ın çok iyiye gittiğini belirten Mahmut Recevik, “Her şey Galatasaray için. Kimse merak etmesin” dedi.

Organizasyonda verilen ‘Adalet yoksa Galatasaray var’ tişörtüyle ilgili olarak ise, Recevik, “Anlamı var. Galatasaray’ın olduğu yerde adalet vardır. Galatasaray’ın olduğu yerde umut vardır zaten” şeklinde konuştu. ‘Adaletsiz olduğunu düşünüyor musunuz ?’sorusuna Recevik, “Evet, artık onu hepimiz biliyoruz, burada söylememize gerek yok. Neyin ne olduğunu hepimiz biliyoruz” diye cevap verdi.

Ömer Cansever ise Galatasaraylılığın ayrıcalık olduğunu ifade ederek, “O ayrıcalık için hep beraber kenetlenmemiz lazım. Çünkü bir sürü zorluğu iç içe yaşıyoruz. En çok da bizler yaşıyoruz. Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Öte yandan yapılan organizasyonda üyelere Fatih Terim’in fotoğrafının da olduğu ‘Adalet yoksa Galatasaray var’ yazılı tişörtler verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Vahap Tanrıverdi Mahmut Recevik

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