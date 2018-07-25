Galatasaray'dan Bülent Eken için anma mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübümün efsane futbolcularından Bülent Eken’i vefatının ikinci yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, "26 Ekim 1923'te dünyaya gelen efsane futbolcumuz Bülent Eken, 1942'de Galatasaray A Takımı'nda oynamaya başlamış; sağ bek, sol bek, stoper, kanat, orta saha ve bir maçta da kaleci olarak forma giymişti. Eken, 13 kez A Milli olmuş hatta Türkiye'nin 1954 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı" ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde 1950 yılında İtalyan ekipleri Salernitana ve Palermo’da da forma giyen Bülent Eken, futbol oynamayı noktaladıktan sonrası A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Karşıyaka, Göztepe, Altay, İzmirspor, Vefa, Adanaspor, Orduspor ve Rizespor'da da teknik direktörlük yapmıştı.

